Украинский политолог назвал Банковую «Банановой», комментируя «ультиматум» Луценко Киеву

Киев, 6 ноября. Украинскому парламенту будет сложно утвердить отставку генерального прокурора страны Юрия Луценко, а само заявление об уходе похоже на ультиматум окружению главы государства Петра Порошенко. Об этом во вторник заявил руководитель украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Понимание того, что в Верховной раде крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель «Народного фронта» — что вряд ли устроит Банановую», — объяснил киевский эксперт, почему Рада не примет отставку Луценко.

При этом подписчики Бортника указали ему на опечатку: вместо Банковой — улица, где расположена администрация президента Украины — он написал «Банановая». Пользователи Сети назвали опечатку «оговоркой по Фрейду», но согласились с экспертом в «точном определении».

Специалист полагает, что заявление Луценко — это главным образом «ультиматум окружению президента и игра на повышение ставок».

В июле украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой. Пострадавшая с многочисленными ожогами была госпитализирована и все это время находилась в тяжелом состоянии в больнице. Полиция расследовала дело о покушении на убийство, но после ее смерти в минувшее воскресенье переквалифицировали на статью о заказном умышленном убийстве.

Во вторник Луценко, который выступал в Раде с результатами о расследовании убийства херсонской чиновницы и активистки Гандзюк, заявил, что собирается уйти в отставку из-за обвинений в адрес полиции в недобросовестном расследовании​​​.