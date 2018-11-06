Маскакова отказалась от иска к новому мужу из-за продажи квартиры в Москве

Москва, 6 ноября. Оперная певица Мария Максакова решила не оспаривать в суде продажу квартиры в Москве на Краснопресненской набережной ее новым мужем, и отказалась от исковых требований. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Прошу суд производство по делу прекратить; мы отказываемся от иска в полном объеме», — заявила в суде представительница певицы Анна Лазарева.

Как передает корреспондент ФАН, судья Артем Кузьмичев удовлетворил заявление представителя истца и прекратил производство по уголовному делу.

Ответчиками по делу были новый муж певицы Далхат Халаев, а также покупатель квартиры Мурат Мержоев.

Напомним, Мария Максакова — вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого российские правоохранители обвиняли в рейдерском захвате здания в Москве. Вороненков вместе с Максаковой уехали в Киев в 2016 году. Экс-депутат заявлял, что отъезд связан с политическими причинами, а представители СК РФ считали, что он хотел скрыться от следствия.

Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы.