Уголовное дело против министра инфраструктуры Украины будет передано в суд

Киев, 6 ноября. Следствие по делу против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна завершено. Документы будут переданы в суд, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела против Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении. В ближайшее время будут открыты материалы для ознакомления, передает «Газета.ru».

«После этого ему [Омеляну] будет вручен обвинительный акт, — приводят украинские СМИ слова источника, — и дело будет передано в суд».

Министр уже подтвердил получение материалов дела.