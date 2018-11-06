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Уголовное дело против министра инфраструктуры Украины будет передано в суд

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Уголовное дело против министра инфраструктуры Украины будет передано в суд

Киев, 6 ноября. Следствие по делу против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна завершено. Документы будут переданы в суд, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела против Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении. В ближайшее время будут открыты материалы для ознакомления, передает «Газета.ru».

«После этого ему [Омеляну] будет вручен обвинительный акт, — приводят украинские СМИ слова источника, — и дело будет передано в суд».

Уголовное дело против министра инфраструктуры Украины будет передано в суд

Министр уже подтвердил получение материалов дела.

«Они завершили досудебное расследование, сейчас мы изучаем материалы, — заверил он. — То есть, там никакой сенсации нет, все нормально, в обычном режиме».

Автор: Катерина Иванова
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