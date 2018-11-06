Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Продавцы рассказали, как выбрать самую вкусную хурму

151
0 Оставить комментарий

Продавцы рассказали, как выбрать самую вкусную хурму

Москва, 6 ноября. В России стартовал сезон хурмы, специалисты объяснили, как выбрать самую вкусную ягоду.

Продавец, индивидуальный предприниматель Ашот Халопян рассказал, что если цвет ягоды яркий, значит, она созрела на дереве, а если зеленоватый – поспевает в дороге. По мнению специалистов, покупать европейскую хурму не стоит, так как она обильно обработана химикатами.

Эксперт по потребительскому рынку Роман Харланов пояснил, что европейская хурма в отличие от ягоды, которая производится в южных республиках и странах Азии, срывается с ветки неспелой, а затем ей «придают» вид и вкус.

«От этого вяжущего принципа испанцы избавляются в промышленных количествах. То есть хурма закладывается в шкафы и обрабатывается углекислым газом, который нейтрализует тонин», — цитирует «МИР24» эксперта.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.