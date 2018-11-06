Продавцы рассказали, как выбрать самую вкусную хурму
Москва, 6 ноября. В России стартовал сезон хурмы, специалисты объяснили, как выбрать самую вкусную ягоду.
Продавец, индивидуальный предприниматель Ашот Халопян рассказал, что если цвет ягоды яркий, значит, она созрела на дереве, а если зеленоватый – поспевает в дороге. По мнению специалистов, покупать европейскую хурму не стоит, так как она обильно обработана химикатами.
Эксперт по потребительскому рынку Роман Харланов пояснил, что европейская хурма в отличие от ягоды, которая производится в южных республиках и странах Азии, срывается с ветки неспелой, а затем ей «придают» вид и вкус.
«От этого вяжущего принципа испанцы избавляются в промышленных количествах. То есть хурма закладывается в шкафы и обрабатывается углекислым газом, который нейтрализует тонин», — цитирует «МИР24» эксперта.