Продавцы рассказали, как выбрать самую вкусную хурму

Москва, 6 ноября. В России стартовал сезон хурмы, специалисты объяснили, как выбрать самую вкусную ягоду.

Продавец, индивидуальный предприниматель Ашот Халопян рассказал, что если цвет ягоды яркий, значит, она созрела на дереве, а если зеленоватый – поспевает в дороге. По мнению специалистов, покупать европейскую хурму не стоит, так как она обильно обработана химикатами.

Эксперт по потребительскому рынку Роман Харланов пояснил, что европейская хурма в отличие от ягоды, которая производится в южных республиках и странах Азии, срывается с ветки неспелой, а затем ей «придают» вид и вкус.