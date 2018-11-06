Эксперт прокомментировал озабоченность стран G7 ростом числа нападений на активистов на Украине

Послы стран «Большой семерки» (G7) выразили соболезнования близким советницы мэра Херсона и антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк в связи с ее смертью и выразили обеспокоенность ростом числа нападений на активистов на Украине. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в минувшее воскресенье скончалась в больнице.

«Мы очень расстроены смертью Екатерины Гандзюк и выражаем наши соболезнования ее семье и друзьям. Мы глубоко обеспокоены ростом насилия в отношении активистов гражданского общества. Заказчики и исполнители таких нападений должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении канадского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве в микроблоге Twitter.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) November 4, 2018

Атмосфера ненависти на Украине

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что европейские политики не в первый раз обращают внимание на укоренившуюся тенденцию нарушения прав человека на Украине — но дальше предупреждений дело не заходит. Хотя в стране с 2014 года происходит фиксированный рост преступлений против гражданских активистов, оппозиции и инакомыслящих.

«Нагнетание атмосферы ненависти вокруг независимого гражданского общества сказывается на росте числа таких преступлений. Украинские власти, в свою очередь, не совершают никаких шагов для предотвращения подобных тенденций. Более того, от Петра Порошенко и его команды, особенно перед выборами, звучат достаточно радикальные заявления, направленные на создание образа врага не только из России и ее граждан, но и из тех украинцев, которые не поддерживают русофобскую линию Киева», — пояснил Евгений Валяев.

Это происходит одновременно с ростом случаев дискриминации по языковому и национальному признаку, происходят нарушения активного и пассивного избирательного права. Все эти нарушения прав человека украинским государством фиксировались с 2014 года европейскими инстанциями, российскими мониторинговыми структурами и международными правозащитными организациями.

«На регулярные нарушения прав человека Киевом указывают доклады на площадках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На одном из последних заседаний, которое прошло в сентябре в Варшаве, был выпущен доклад о дискриминации на основе языка враждебности, а также доклад, посвященный проблемам преследования журналистов на Украине», — отметил Евгений Валяев.

По словам эксперта, кроме громкого дела, связанного с арестом и обвинением по политическим и идеологическим мотивам руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, можно вспомнить и другие дела, связанные не только с преследованием, но и с гибелью журналистов и активистов.

В последние годы на Украине неоднократно происходили убийства журналистов и гражданских активистов. Целью атак являлись не только конкретные персоны, давление оказывалось на целые издания. «Вести.ua», «Страна.ua», «Схемы», «Интер», РИА Новости Украина — эти средства массовой информации пережили обыски и прямое давление со стороны высших украинских чиновников и политиков.

«Становится очевидным тот, факт, что перед важным выборным этапом 2019 года украинские власти готовы использовать все рычаги давления на оппозицию, а радикальная популистская риторика будет являться лейтмотивом этого электорального периода.

Послам стран «Большой семерки» стоит обратить внимание не только на ситуацию со смертью советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, но и на преследование Кирилла Вышинского, а также на другие факты нарушения прав журналистов и гражданских активистов. Например, до сих пор действует при поддержке МВД и СБУ сайт «Миротворец», на котором в нарушение Конституции Украины размещаются личные данные оппонентов Петра Порошенко», — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что давление на украинские СМИ и гражданских активистов оказывается не только из-за альтернативного освещения конфликта в Донбассе, ситуации вокруг Крыма и межгосударственных отношений с Россией, но и за попытки оппозиции заявить о своих политических целях на предстоящих выборах, а также за критику политики Петра Порошенко.