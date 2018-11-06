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НАТО намерена спонсировать армию Афганистана до 2024 года

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НАТО намерена спонсировать армию Афганистана до 2024 года

Брюссель, 6 ноября. НАТО намерена продолжать спонсирование армии Афганистана по меньшей мере до 2024 года, заявил во вторник президент страны Ашраф Гани.

«НАТО подтвердила продолжение финансирования афганской армии как минимум до 2024 года», — сообщил он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Президент Афганистан Ашраф Гани

Гани добавил, что безопасность Афганистана напрямую связана с безопасностью стран НАТО. Планы альянса продолжать финансирование афганской армии подтвердил Столтенберг. Он напомнил, что в настоящее время в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка» ВС Афганистана тренируют 16 тысяч специалистов из 39 государств.

По прогнозам экспертов, от альянса Афганистан будет ежегодно получать порядка четырех миллиардов долларов. При этом один миллиард будут выделять страны НАТО, три — США.

Автор: Василий Котов
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