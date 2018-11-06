«Мегафон» готов выполнять новые правила идентификации в мессенджерах

Москва, 6 ноября. Российский мобильный оператор «Мегафон» прокомментировал новые правила идентификации в мессенджерах, которые утвердило правительство РФ. По словам представителей компании, новые правила легализуют уже существующую практику идентификации абонентов по номеру телефона.

«Мы готовы к исполнению постановления правительства. Фактически оно вводит в легальное русло уже существующие отношения, когда пользователи мессенджеров проходят идентификацию по номеру телефона», — пояснили РТ в «Мегафоне».

Напомним, что ранее кабинет министров утвердил новые правила идентификации пользователей мессенджеров путем предоставления информации об абонентском номере. Законопроект вступит в силу через 180 дней после публикации. Предполагается, что проверять данные пользователей будут администраторы мессенджеров.