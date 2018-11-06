В Крыму назвали наглядным уроком от Су-27 «перехват» разведчика ВМС США

Симферополь, 6 ноября. Командование ВМС США, чей самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем истребителем ВКС РФ Су-27, получило наглядный урок о том, что подсматривать за российским регионом удаленно намного безопаснее. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко.

«Безусловно, пресечение каких-либо попыток нарушения воздушного пространства вот таким предупредительным, аккуратным, я бы даже сказал, способом и есть суть работы по охлаждению вашингтонских голов и напоминание, что Крым сегодня — это стратегический регион России», — подчеркнул он.

При этом Козенко отметил, что пока трудно судить, получил ли пилот конкретное задание или попросту заблудился, однако перехват послужит американской стороне хорошим уроком от Су-27, передает РИА Новости. Депутат порекомендовал разведке США собирать информацию о российском полуострове посредством познавательных сайтов, параллельно наслаждаясь красивыми пейзажными снимками природы. Турбулентность при таком подходе, пошутил Козенко, американским разведчикам точно не грозит.

Депутат обратил особое внимание на то, что крымчане находятся под защитой российского государства, что подтверждается на практике боеспособными и эффективными армией и флотом. Недружественные действия разведки США являются всего лишь попыткой запугать и оказать психологическое воздействие на Россию, констатировал Козенко.

Напомним, инцидент произошел 5 ноября, когда российский истребитель Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик EP-3E Aries над Черным морем. Представители командования ВМС США заявили, что российский борт действовал якобы «небезопасно» относительно их воздушного судна. По данным Пентагона, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от самолета-разведчика, сделал небезопасный маневр с применением форсажа и отклонился.

По мнению летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, которое он выразил в комментарии Федеральному агентству новостей, российский летчик не мог связаться с экипажем американского EP-3E и потребовать изменения курса, поэтому и совершил специальный маневр, понятный на всех языках.