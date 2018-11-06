Немецкие власти выступили за присутствие России в Совете Европы

Берлин, 6 ноября. Немецкие власти выступают за то, чтобы все разногласия по поводу полномочий Российской Федерации в Совете Европы (СЕ) были урегулированы, и Москва осталась в составе организации. Об этом заявил глава дипломатического ведомства ФРГ Хайко Маас по окончании встречи с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом в Берлине.

«Мы встревожены сигналами из России о возможном уходе из Совета Европы. Мы хотим Совет Европы с Россией в составе. Со всеми правами и обязанностями, которые в этой связи предусмотрены», — подчеркнул немецкий министр.

В апреле 2014 года российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осталась без права голоса из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В конце июня прошлого года Москва заявила, что прекращает выплату денежного взноса в СЕ по причине неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ.

В октябре текущего года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что права России на представительство в уставных органах СЕ — Комитете министров и Парламентской ассамблее — могут быть приостановлены с июня следующего года из-за невыплаты взносов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ заявила, что Россия полностью определится со своей позицией по членству в СЕ до января, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что РФ самостоятельно выйдет из СЕ, если коллеги в этой организации будут настаивать на исключении российской стороны.