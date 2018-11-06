Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по освобождению от налогов в связи ЧЕ-2020 по футболу

Москва, 6 ноября. Депутаты Госдумы РФ могут освободить от налогов и сборов организации в связи с чемпионатом Европы по футболу 2020 года.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 ноября. Его выдвинули на рассмотрение депутаты из комитета по бюджету и налогам. Льготы могут быть предоставлены в отношении налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, а также налога на добавленную стоимость.

Также широкий набор льгот может получит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который не признается в России налогоплательщиком.

Кроме того, законопроект предусматривает налоговые льготы для Российского футбольного союза, а также для организационной структуры, которая будет учреждена для подготовки проведения Евро-2020.

Напомним, Санкт-Петербург примет четыре игры чемпионата Европы-2020 по футболу. Среди низ три матча группового этапа, а также четвертьфинал.