«Большой привет украинской элите»: журналист объяснил санкции Москвы против Киева

Москва, 6 ноября. Журналист Константин Скоркин объяснил, зачем Москва ввела санкции против украинских чиновников и бизнесменов.

По мнению журналиста, публикация санкционного списка в отношении физических и юридических лиц Украины является «оформлением уже состоявшегося разрыва» отношений между Киевом и Москвой.

На Украине следующей весной пройдут выборы президента страны, и «похоже, что с ними у Москвы связаны большие ожидания», считает Скоркин. Главными героями являются президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, отметил журналист. При этом украинского лидера в санкционном списке нет, а Тимошенко в нем числится.

Журналист пояснил, что ограничительные меры не распространились на Порошенко, так как действующий глава государства не может быть под санкциями, потому что это закрыло бы ему путь к переговорам на высшем уровне. Что касается Тимошенко, то она попала под санкции благодаря своим антироссийским заявлениям, которые нравятся ее сторонникам, уточнил журналист.

Однако с точки зрения внутренней политики Украины ограничительные меры в отношении Порошенко и Тимошенко вносят элемент двусмысленности, который вызывает раздражение у украинцев, сообщил Infox.ru.

Сам украинский лидер заверил, что находиться в санкционном списке — государственная награда. По мнению журналиста, введенные Москвой ограничительные меры не касаются напрямую основных игроков, но намекают на возможную вторую партию мер.

«Санкционный список от 1 ноября 2018 года — это прежде всего большой привет украинской элите от российских коллег, хорошо знающих противника», — пишет журналист.

Напомним, Москва 1 ноября ввела в ответ на ограничительные меры Киева санкции против нескольких десятков украинских компаний и нескольких сотен политиков.