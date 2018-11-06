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Автомобиль миллиардера из списка Forbes обстреляли в Москве

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Автомобиль миллиардера из списка Forbes обстреляли в Москве

Москва, 6 ноября. Автомобиль миллиардера из списка Forbes Олега Бурлакова был обстрелян в Москве, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы с заявлением, что на него было совершено покушение. Однако злоумышленники потерпели неудачу — бизнесмен не пострадал при нападении.

По словам Бурлакова, 3 ноября он находился в своей автомобиле Cadillac Escalade, за рулем которого сидел водитель. К машине подбежал неизвестный, окрикнул предпринимателя и, когда пассажир иномарки опустил стекло, произвел несколько выстрелов. К счастью, никто не был ранен, однако преступник скрылся в неизвестном направлении.

Автомобиль миллиардера из списка Forbes обстреляли в Москве

В настоящий момент проводится проверка по факту покушения на убийство.

Ранее, 4 ноября, на Украине скончалась 33-летняя общественная активистка и советница мэра Херсона Катерина Гандзюк, на которую напали в конце июля. Женщину облили серной кислотой, передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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