«Настоящей войны на Украине еще не было»: в РФ нашли способ усмирить Киев

Президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборной кампании добивается предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Одновременно он убеждает жителей страны в том, что Донбасс и Крым будут отвоеваны, над Севастополем взовьется украинский флаг, а Черноморский флот будет вышвырнут с полуострова.

О возможных сценариях на пространстве бывшей Украины в беседе с военкором Федерального агентства новостей Юрием Котенком рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Порошенко имеет крайне низкий рейтинг — не более 8%, напомнил эксперт. Поэтому украинскому президенту уже сейчас нужно думать о своей судьбе после выборов, до которых осталось практически полгода, считает Кнутов.

Хорватский сценарий не дает Киеву покоя

— Именно поэтому Порошенко может пойти на военную авантюру?

— Ему срочно нужны какие-то действия, которые подняли бы его авторитет внутри Украины. Либо ему нужно свести ситуацию к тому, чтобы в Вашингтоне сказали: «Нам другой президент не нужен, нас устраивает Порошенко, и мы поможем так организовать избирательную кампанию, что Порошенко будет переизбран на второй срок». Как неглупый человек, он это прекрасно понимает — и, естественно, изыскивает различные варианты действий, которые позволили бы ему шантажировать Вашингтон. То, что Порошенко шантажирует американцев, — это сто процентов. Причем делает он это профессионально, и пока у него это получается.

— Какой сценарий для Донбасса приготовили в Киеве?

— Что касается Донбасса, хорватский сценарий остается главным в планах Киева: они планируют молниеносный захват. Раньше командование ВСУ отводило на это три дня, а сейчас, судя по полученным данным, скорректировали до пяти дней.

— С этим, очевидно, связаны лихорадочные меры по перевооружению ВСУ?

— Да. Украина немного дорабатывает устаревшее советское оружие, ставя туда электронику, которую теперь имеет возможность покупать на Западе, а тот ей с удовольствием продает. И зачастую за счет использования иностранных наработок это оружие получает неплохие характеристики.

«Бомонд» в Киеве соревнуется в милитаризме

— Как вы можете оценить недавнее обострение обстановки на побережье и в акватории Азовского моря?

— В сентябре-октябре была колоссальная опасность вторжения Украины на юг Донбасса. Эта операция была хорошо подготовлена. Судя по картам, которые были обнародованы, республикам Донбасса противостоят не те ВСУ образца 2014 года, а совсем другая армия с совершенно иным подходом к ведению боевых действий. И хотя приказа на атаку ВСУ так и не поступило, меня настораживает эта агрессивность в планах и заявлениях Киева.

— Готовясь к наступлению, Киев отказался продлевать договор о дружбе с Россией?

— Отчасти это минус, но есть в этом и некоторые плюсы: Россия ведь также становится стороной, которая не обязана соблюдать какие-либо соглашения, связанные с этим всеобъемлющем договором с Украиной. Вы его расторгли, вы об этом заявили, какие у вас вопросы? То есть у нас появляется определенная свобода рук. Это первый момент.

Второй момент: заявления Порошенко о «возвращении» Крыма и Севастополя основаны на идее вернуть полуостров руками Соединенных Штатов и НАТО. Это планы чисто военной операции. Первая — это операция в Донбассе, а вторая операция — это Крым.

— Воинственной риторики придерживается не только Порошенко, но и весь «бомонд», который вылез во власть в Киеве после 2014 года…

— Недавно проявила себя и Юлия Тимошенко, заявившая, что надо отказаться от минских соглашений, а в основу положить Будапештский меморандум, который, кстати, мы не ратифицировали. Сила этого меморандума, с юридической точки зрения, близка к нулю: как закон, он не играет никакой роли в международных отношениях.

— Политики на Украине соревнуются, кто больше «стратег» и «полководец»?

— Там каждый игрок пытается перетянуть на себя предвыборное одеяло. Но в такой игре как раз и происходят самые большие трагедии.

Донбасс лишили лидера, но сломать не смогут

— Вы имеете в виду трагическую гибель в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко?

— К сожалению, да. Убили человека, который пользовался авторитетом среди военных в армии (в Народной милиции. — Прим. ФАН) и среди обычного гражданского населения.

Ставка у тех, кто устроил теракт в центре Донецка, была сделана на то, чтобы убрать человека, который был способен консолидировать общество, а потом дробить донецкий социум, потихоньку перетягивая на свою сторону. Ведь мы знаем, как в свое время Киев пытался просто купить руководство ЛНР. Была такая ситуация.

— Подкуп элит перед началом боевых действий — традиционная тактика англосаксов. Вы это имеете в виду?

— Мы знаем, как покупались генералы в Ираке и Ливии. Это давно известная стратегия. Ее пытаются применять и на Украине, поэтому этим занимается не столько СБУ, сколько ЦРУ руками украинских структур, украинских националистов. Вовлеченность иностранных спецслужб подтверждается и фрагментами взрывчатки, обнаруженной в кафе «Сепар» в Донецке.

Мы видели электронику, которая использовалась при теракте против Захарченко. Представьте себе: взрывчатка закладывается и лежит месяцами, дожидаясь своего часа, и взрывается по определенной команде с большого расстояния. Во взрывном устройстве устанавливается даже видеокамера. Далеко не каждая страна обладает такими технологиями. Здесь однозначно прослеживается вмешательство западных спецслужб.

Признание и паспорта РФ как спасение дончан

— Почему донбасский рубеж является красной чертой, за который нам нельзя отступать?

— Если Украина вернет себе Донбасс, то ее агрессивность по отношению к Крыму возрастет в разы. Небольшая победа окрылит ястребов, которые сегодня находятся во власти в Киеве. Но меня пугает совсем другая вещь. На Украине давно уже подняли голову неонацистские круги — аналог того, что существовало в Германии при Гитлере. И эти силы не успокоятся.

— Донбассу грозит тотальная зачистка?

— Если они вернут себе Донбасс, там сразу же начнутся этнические чистки. Зачистка будет мощнейшей, масса людей будет похищаться, их будут уничтожать, как в Чили, когда убирали всех, кто не разделял взгляды и убеждения хунты. Как грибы после дождя росли тайные захоронения.

Такая судьба, не дай Бог, ждет население Донбасса и Крыма. Там не будут разбираться, помогал ты России или не помогал. Если не уехал на территорию Украины, значит ты — враг.

— Единственная гарантия не допустить этого — защита и признание республик Донбасса Россией…

— С учетом того, какое давление оказывается на Россию, ей сложно сейчас признать независимость двух республик и, тем более, выдать их жителям российские паспорта. Но на сегодняшний день именно такое решение выглядит самым оптимальным, потому что оно позволит избежать геноцида. И я думаю, что к этому решению мы должны прийти.

Москитный флот ждет незавидная судьба

— Отдельная тема — ситуация в Азовском море. О чем свидетельствуют приготовления Киева в Приазовье?

— В Азовском море Украина потихоньку наращивает группировку. Она начала производство катеров, которые предназначены для защиты береговой линии.

— Так называемый москитный флот?

— Да, москитный флот. Эти катера перебрасываются на тягачах с предприятий, где они производятся, прямо в Азовское море.

— Чем это грозит России?

— У России здесь гораздо больше возможностей. Если Украина попытается что-то сделать, то эти попытки будут пресечены. Я не говорю даже, что мы обязательно будем применять оружие. Но если мы протараним пару катеров и они затонут, а их экипажи, конечно, постараемся спасти, то этого может быть достаточно, чтобы Киев задумался: а стоит ли прибегать к таким мерам себе во вред?

Автокефалия — война в каждый дом

— Под свои агрессивные действия Киев пытается подвести идеологическую базу в виде создания своей «поместной церкви»…

— Руководство Украины прекрасно понимает, что может существовать только на антироссийской риторике. И здесь остро встал вопрос об автокефалии на Украине.

— В чем опасность ситуации с предоставление Киеву т. н. томоса?

— Это страшная вещь. До этого на Украине был конфликт элит — одна верхушка дралась с другой. Народ был недоволен, а направляемые штурмовики расправлялись с недовольными. Провозглашение же автокефалии приведен к тому, что народ будет разделен пополам, и уже в семьях произойдет раскол. Одну часть украинцев натравят на другую. Брат пойдет на брата, а сын на отца — вот какова цель!

— Выходит, настоящей войны на Украине еще не было?

— Именно так! «Независимость» церкви — ширма. Церковь и так независима, отделена от государства. Ведь мы приходим в храм общаться с Богом, а не с батюшками. На Украине же часто смотрят на тему автокефалии как на бизнес: «Россию выбили оттуда, Россию выбили отсюда, давайте ее еще и из Церкви выбьем». По большому счету, все это называется сатанизмом. С этим можно только бороться.

Успокоить Украину, остудив Вашингтон

— Россия ввела санкции против украинских физических и юридических лиц, но при этом до сих пор на Украину из России идут инвестиции. Не кажется ли это странным, мягко говоря?

— Меня пугает, что, по крайней мере, до недавнего времени на Украину шло большое количество инвестиций из России. Это ведь инвестиции частных лиц. И это говорит о том, что кое-кто из российского капитала готовит себе запасной аэродром. Если что-то будет не так, можно будет сбежать и, как инвестору, сказать: «Я вложил здесь деньги, дайте мне украинский паспорт, пока ситуация в России не изменится».

За всем этим потоком финансовых средств, за счет которых во многом и содержится режим в Киеве, стоят люди, интересы которых сильно далеки как от забот России, так и от чаяний украинского народа.

— Как бы вы предложили усмирить чрезвычайно воинственный пыл Киева, обещающего Донбассу и России войну?

— Мы сможем снять напряжение на границе с Украиной, если найдем варианты воздействия на Соединенные Штаты Америки. Сделать это можно только в одном случае — использовав консолидацию с Китаем, которая у нас налаживается на глазах именно благодаря давлению Вашингтона на Пекин и Москву. Нас просто толкают в объятия друг друга.

Второй момент заключается в давлении на Европу, которое оказывают Штаты. Это связано с тем, что, по мнению американцев, вполне вероятный Армагеддон должен проходить под эгидой и по сценарию Соединенных Штатов. Вот почему нейтральная позиция Европы и консолидация с Китаем могут помочь нам остудить горячие головы в Вашингтоне.