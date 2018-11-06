Муж Максаковой заявил, что его обманули при продаже квартиры

Москва, 6 ноября. Новый муж Марии Максаковой Далхат Халаев заявил, что его обманули во время продажи квартиры оперной певицы в Москве.

По словам Халаева, изначально он планировал продать квартиру на Краснопресненской набережной за 100 млн рублей, однако в конечном итоге согласился избавиться от недвижимости за 45 млн рублей. Мужчина подчеркнул, что на его решение повлияли его друзья, которые поручились за покупателя — Мурата Мержоева.

Однако, когда дело дошло до оплаты, Мержоев, как утверждает муж Максаковой, перечислил только задаток в размере 3,5 млн рублей. Отметим, что сам покупатель квартиры утверждает, что выплатил ее полную стоимость.

«За него поручились мои друзья, которых я знал 20 лет. И на доверии я подписал документ. Мержоев сказал, что квартиру приобретает его дядя, очень известный и высокопоставленный человек. Но факта передачи денег не было», — цитирует Халаева Телеканал 360.

Напомним, что ранее Максакова подала в суд на своего мужа и на Мержоева. Певица требует, чтобы сделка по продаже была признана незаконной, поскольку она была оформлена без ее ведома.