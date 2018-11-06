Душанбе, 6 ноября. Украинские власти отпустили задержанного в Киеве боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ), который является гражданином Таджикистана. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«Муродали Халимов по кличке «Босс» в 2016 году был задержан украинскими властями по запросу Интерпола в Киеве сразу по прилету из Турции», — говорится в сообщении ГКНБ.

При этом в ведомстве отметили, что в республике Халимова обвинили в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном в Таджикистане религиозно-экстремистском течении. По данным спецслужб, в 2014 году он переехал в Сирию вместе с семьей, 14 членов которой обвиняются в сотрудничестве с террористами, передает РИА Новости.

Генпрокуратура Таджикистана неоднократно обращалась к украинским властям с просьбой экстрадировать боевика, в том числе в Киев были направлены документы, подтверждающие его участие в боевых действиях в Сирии на стороне «Исламского государства» и вербовке граждан в ряды группировки. Однако Киев отказался экстрадировать Халимова, несколько дней назад он был отпущен и покинул контролируемую Киевом территорию.

Напомним, на территории Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственные войска освободили практически все территории от контроля незаконных вооруженных бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.