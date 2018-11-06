Названы пять лайфхаков для автомобилистов перед зимним сезоном

Москва, 6 ноября. Впереди зимний сезон, а это значит, что многим автомобилистам предстоит столкнуться с теми или иными проблемами. Специалисты назвали пять лайфхаков, которые могут упростить жизнь автовладельцев зимой.

С запотевшими стеклами вполне может справиться… крем для бритья. Он оставит на поверхности стекол так называемую «микропленку», которая не позволит конденсату оседать. Главное, не забыть насухо вытереть стекло после нанесения крема.

Избежать конденсата поможет еще один простой совет: перед тем, как оставить машину на ночь, нужно ненадолго приоткрыть окна. Температура воздуха в салоне понизится до уличной, и стекла не замерзнут.

В борьбе с заледеневшим замком авто поможет соломинка для сока. Пластиковую трубочку нужно поднести вплотную к замочной скважине и подуть в нее. Замерзший замок сдастся под напором теплого дыхания через несколько минут, пишет 32cars.ru.

А вот чтобы «не дать угла» по заснеженной парковке, опытные автомобилисты советуют не оставлять машину на ручнике. Дело в том, что при долгой стоянке сжатые колодки могут примерзать к тормозным дискам.

Кроме того, есть лайфхак, как избежать грязных фар. Нужно натереть оптику обычной губкой, а защитить прозрачность фар сможет тонкий слой прозрачного воска.