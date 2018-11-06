Московский суд арестовал до 2 декабря подозреваемого в изготовлении СВУ подростка

Москва, 6 ноября. Пресненский суд Москвы арестовал подростка, которого подозревают в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, подросток заключен под стражу до 2 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме. Законные представители подростка: дедушка и родители просили не изолировать подозреваемого от общества.

Напомним, что ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября. В ходе обыска у него нашли самодельное взрывное устройство. Уголовная ответственность по статьям, которые инкриминируются подростку, наступает с 14 лет. Его подозревают в изготовлении взрывного устройства.

Правоохранительные органы вышли на подростка во время расследования взрыва в Архангельске в здании ФСБ. Устроивший теракт 17-летний подросток связывался с 14-летним школьником из Москвы.