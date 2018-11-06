Адвокаты Рианны предупредили Трампа о нарушении авторских прав

Вашингтон, 6 ноября. Адвокаты известной американской певицы Рианны написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предупредили его о нарушении авторских прав своей клиентки.

Речь идет о несогласованном использовании песен Рианны на митингах в поддержку Трампа, пишет Rolling Stone.

«Как вы, должно быть, знаете, госпожа Фенти (Робин Рианна Фенти — Прим. ФАН) не предоставляла согласия Трампу на использование ее музыки. Следовательно, такое использование неправомерно», — говорится в письме.

Юристы подчеркивают, что использование данных музыкальных композиций создает впечатление, что Рианна связана с Трампом, однако это не соответствует действительности.

Отметим, что претензии к Трампу в связи с нарушением авторских прав высказывает не только Рианна. Ранее американская группа Guns N' Roses пожаловалась на использование своих песен сторонниками Трампа. Кроме того, телеканал HBO, который снимает популярный сериал «Игра престолов», попросил американского президента не цитировать шоу. Это произошло после того, как Трамп написал в Twitter «Санкции близки», переиначив знаменитый лозунг дома Старков «Зима близко» из «Игры престолов».