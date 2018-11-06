Глацких заявила, что неоднократно выражала свою позицию в администрации Свердловской области

В администрации Свердловской области началась проверка в связи со скандальным заявлением директора департамента молодежной политики Ольги Глацких, озвученном на круглом столе со встречи с волонтерами в администрации Кировграда. Полное видео ее выступления было изъято у местного телеканала и в настоящее время изучается.

Как стало известно от источника в администрации, по результатам просмотра видео местные чиновники пришли к выводу, что слова Глацких были выдернуты из контекста — мол, Ольга Вячеславовна высказывает свою личную позицию, о чем сразу предупредила участников круглого стола. Кстати, из ее слов становится понятно, что позиция 29-летней директора департамента не должна быть новостью для чиновников области — высказывала она ее неоднократно, и до сих пор ни у кого она не вызывала возмущений.

Само мероприятие состоялось еще 24 октября. На круглом столе присутствовали представители единственного местного телеканала. Они же потом и дали смонтированный сюжет в качестве новости. А затем этот сюжет выложили в группе «Типичный Новоуральск». Надо заметить, что в сам момент встречи Ольги Глацких с волонтерами никто ее ответом не был особо возмущен.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась полная запись монолога чиновницы, где она отметила, что это «ее любимая тема», и она «неоднократно высказывала свое мнение — в том числе и в рабочих заседаниях». Речь идет о проекте «Наши дети достойны лучшего». Волонтеры в беседе с чиновницей отметили, что не все дети имеют возможность попасть в этот проект и не всем доступны некоторые мероприятия в силу географической удаленности и оплаты для участия в них. Приводим полный текст ответа чиновницы.

«Я буду отвечать на этот вопрос, раз этот вопрос вы задали. Я сразу же заведомо прошу у всех прощения за мою позицию. Но это моя субъективная позиция и, в принципе, я ее транслирую в работе. Суть в чем. На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающим поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать, — то есть, если мы будем идти от истоков. Поэтому то, что на сегодняшний день делается самим государством для молодежи, и вообще, в принципе для населения — несколько примеров я приводила в плане социальной поддержки пенсионерам, разных льгот, форм обеспечения и так далее, и так далее, жилья, проезда и всего, чего только угодно, — это колоссальные просто ресурсы. Но все-таки мы забыли в один прекрасный момент, и даже не столько мы, сколько родители, что это их дети. И если они что-то хотят от своих детей, они тоже должны вкладывать. И сложилось сейчас так, что когда молодые мамы отдают ребенка в детский сад, у них позиция следующая — коллеги здесь есть из управления образования, культуры, социальных вопросов не дадут, наверное, мне соврать — в том, что позиция родителей на сегодняшний день: вот вам мой ребенок, вот вы им и занимайтесь. Я вам его сюда привела, вы и отвечаете за него. Да, отвечаем, но мы не обязаны заниматься полностью воспитанием ребенка. А родители складывают с себя эти обязанности. Потому что мамы-папы работают, или вообще в принципе занимаются только собой или еще что-то делают, — но им как бы не до детей. Дальше начинается школа, в школе тоже самое: вот вам мой ребенок. Да, он такой, — принимайте таким, какой он есть. Раньше в советской школе, — но вы не жили там, вы не знаете, — но поизучайте, если вы такие вопросы задаете, поизучайте, как раньше воспитывались — указкой били, ремнем били, наказывали и так далее — и никто не умер от этого, что самое интересное. Но результат был. Сейчас даже голос повысить на вас, дорогие школьники, нельзя. Вы знаете все свои права, но забыли о своих обязанностях. В большинстве, я не говорю конкретно вы. Мы говорим про массу. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. И родители считают, что их ребенок самый лучший, самый талантливый, самый эксклюзивный. Это нормально для родителя. Но если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в ребенка. Если государство вкладывается в проекты, в мероприятия. Вы думаете, легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. И ресурсы — и человеческие ресурсы. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трикопеечные. У всех чиновников и у всех государственных муниципальных служащих. Поэтому на сегодняшний день позиция — если вы хотите — нужно здесь совмещать и возможности, которые дает государство, и возможности, которые вы либо сами изыскиваете, либо совместно со своими родителями. Поэтому: мероприятия доступны — было бы желание, всегда так говорю. И с родителями этот вопрос нужно вести — сто рублей, я думаю, для родителей, тем более Кировградского городского округа, — это не такие уж колоссальные деньги. Есть у нас муниципалитеты и в разы хуже живущие, и так далее. И поэтому, мои дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба — меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников — вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь, мы здесь только как представители областной власти, муниципальной власти, — мы лишь только вам в помощь. Все-таки это ваша жизнь».

Из всей путанной и несколько несвязной речи директора департамента можно сделать три вывода. Первый — она хотела донести до волонтеров идею «на бога надейся, а сам не плошай» — но в силу отсутствия ораторского таланта у нее это не получилось. Второе — Ольга Вячеславовна приверженец силовых методов воспитания, с наказаниями в виде порки и битья; правда, откуда она взяла сведения, что именно так работали советские школы — большой вопрос. И третье: вся администрация была в курсе жесткой позиции Глацких о том, что «государство вам ничего не должно», — ведь по ее словам, она неоднократно ее высказывала «в работе».

Как стало известно ранее, Ольгу Глацких, официально находящуюся в очередном отпуске, на время отстранили от должности — на время разбирательства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не будет принимать жестких мер, пока не выслушает запись полностью, без монтажа. Видео было распространено в сети 5 ноября и получило в обществе огромный резонанс. На данный момент в правительстве Свердловской области проводится служебная проверка.