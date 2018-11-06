Пользователи Сети пришли в восторг от необычного фото с помолвки

Канберра, 6 ноября. Жительница Австралии приняла участие в предсвадебной фотосессии своей двоюродной сестры ради интересного кадра. Снимок девушка выложила в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Пользователь Дженна разместила в своем аккаунте снимок и написала, что парень сделал предложение ее двоюродной сестре, но та не успела сходить к мастеру по маникюру, поэтому ей пришлось надеть кольцо, предназначенное кузине.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) November 3, 2018

На кадрах видно, что девушка надела на свой палец кольцо, чтобы сделать уникальный кадр. Всего за несколько дней фотография собрала почти миллион отметок «нравится» и более 232 тыс. репостов.

Пользователи Twitter оценили смекалку девушки и взяли идею на вооружение. Другие участники дискуссии отметили, что маникюр — это не самая важная вещь в такой фотосессии.