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Пользователи Сети пришли в восторг от необычного фото с помолвки

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Пользователи Сети пришли в восторг от необычного фото с помолвки

Канберра, 6 ноября. Жительница Австралии приняла участие в предсвадебной фотосессии своей двоюродной сестры ради интересного кадра. Снимок девушка выложила в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Пользователь Дженна разместила в своем аккаунте снимок и написала, что парень сделал предложение ее двоюродной сестре, но та не успела сходить к мастеру по маникюру, поэтому ей пришлось надеть кольцо, предназначенное кузине.

На кадрах видно, что девушка надела на свой палец кольцо, чтобы сделать уникальный кадр. Всего за несколько дней фотография собрала почти миллион отметок «нравится» и более 232 тыс. репостов.

Пользователи Twitter оценили смекалку девушки и взяли идею на вооружение. Другие участники дискуссии отметили, что маникюр — это не самая важная вещь в такой фотосессии.

Автор: Алексей Громов
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