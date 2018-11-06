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Первый официальный портрет Ким Чен Ына показали в КНДР

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Первый официальный портрет Ким Чен Ына показали в КНДР

Пхеньян, 6 ноября. В Северной Корее представили первый нарисованный портрет главы КНДР Ким Чен Ына.

Официальный портрет северокорейского лидера был представлен по телевидению КНДР во время визита в страну председателя государственного совета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля. В телеэфире были показаны два портрета, на одном из которых был изображен лидер Кубы, а на другом — глава Северной Кореи.

Это было первое живописное изображение Ким Чен Ына. Ранее глава КНДР появлялся только на фотографиях.

Первый официальный портрет Ким Чен Ына показали в КНДР

На портрете северокорейский лидер одет в европейский костюм с галстуком. Ким Чен Ын улыбается, его взгляд направлен чуть влево, передает «ФерералПресс».

Ранее в Госдуме РФ заявили, что ожидают визит Ким Чен Ына в Москву до конца текущего года.

Автор: Катерина Иванова
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