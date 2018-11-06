Киев, 6 ноября. «Большая семерка» обеспокоена возросшим количеством нападений на активистов на Украине, заявили во вторник послы стран G7. Они также выразили соболезнования в связи со смертью советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Соответствующий пост был опубликован канадским председательством группы поддержки послов G7 в Киеве в микроблоге Twitter.

«Мы очень расстроены смертью Екатерины Гандзюк и выражаем наши соболезнования ее семье и друзьям. Мы глубоко обеспокоены ростом насилия в отношении активистов гражданского общества», — говорится в сообщении.

Послы подчеркнули, что лица, заказывающие, а также исполняющие подобные нападения, должны быть привлечены к ответственности.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Женщина была госпитализирована после того, как 31 июля неизвестный облил ее концентрированной кислотой. Гандзюк получила химический ожог 35% поверхности тела и находилась в больнице в тяжелом состоянии.

После смерти Гандзюк возбужденное ранее дело о покушении на убийство переквалифицировали на заказное умышленное убийство. По подозрению в причастности к убийству были задержаны шесть человек, четверо из них арестованы.

Ранее из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела Гандзюк генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку.