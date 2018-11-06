Анкара, 6 ноября. Совместное патрулирование территории на севере Сирийской Арабской Республики (САР) военными США и членами курдских отрядов самообороны (YPG) неприемлемо и может привести к негативным последствиям, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В разговоре с журналистами турецкий лидер прокомментировал появление снимков, на которых запечатлено, как американские военные патрулируют территорию вместе с курдами. Стоит отметить, что Анкара считает членов YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической группировкой.

«Совместное патрулирование в Сирии военных США с членами YPG неприемлемо и может стать причиной серьезных негативных последствий на границе», — заявил Эрдоган.

При этом он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп «это остановит».

Напомним, Вашингтон в свое время ввел подчиненный ему контингент на территорию Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, без согласования с местными властями. Американские войска остаются в САР под предлогом «борьбы с терроризмом».

Однако за несколько лет присутствия сил США в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Более того, зафиксировано, что американская сторона обучает силовиков, в том числе курдских, с целью дестабилизации обстановки в Сирии.