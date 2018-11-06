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Россияне рассказали, на что бы потратили $100 тыс.

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Россияне рассказали, на что бы потратили $100 тыс.

Москва, 6 ноября. Большинство жителей России потратили бы 100 тысяч долларов, если такая сумма оказалась у них на руках, на недвижимость. Об этом сообщает международная платежная система MasterCard со ссылкой на результаты опроса.

В результате исследования выяснилось, что 52% опрошенных хотели бы потратить эти деньги на улучшение жилищных условий или покупку недвижимости. 29% человек выступили за приобретение машины. Еще 28% опрошенных потратили бы 100 тысяч долларов на путешествия.

Также выяснилось, что 10% опрошенных пустили бы часть суммы на благотворительность, 5% - уже совершали пожертвования.

Опрос проводился в декабре 2017 года среди держателей карт Mastercard в Москве, а также городах России, численность которых превышает 250 тысяч человек. В качестве респондентов опрашивались мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

Напомним, что компания Mastercard является оператором крупнейшей платежной системы в мире. Количество транзакций в год превышает 22 миллиарда.

Автор: Денис Коробейников
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