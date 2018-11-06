«Жив дух таблоидов»: Милонов раскритиковал британский доклад о «75 тысячах российских шпионов»

Аналитики из Великобритании заявили, что половина проживающих в Лондоне россиян — то есть примерно 75 тысяч человек — работает на «разведку Москвы». Такие данные на официальном сайте опубликовало британское Общество Генри Джексона из Кембриджа.

Авторы доклада утверждают, что за последние восемь лет количество сотрудников спецслужб РФ, работающих на территории Соединенного Королевства, якобы увеличилось в пять раз — до 700 человек.

Сотрудники Общества также призвали правительство Великобритании удвоить борьбу с угрозами со стороны России и, как усиленно подчеркивается в документе, «закрыть доступ на заседания парламента тем СМИ, которые принимают у себя российских шпионов».

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Лондон специально усиливает антироссийскую риторику, чтобы продвигать работу собственных изданий, которые искажают обстановку на мировой политической арене.

Также депутат не увидел связи между СМИ и шпионажем, о которой заявили создатели «сенсационного доклада».

«Мне кажется, что смысл здесь один — ограничение свободы слова и доступа к информации, которая является неотъемлемым признаком любого цивилизованного демократического государства. Нет никакой связи между работой СМИ, освежающих международные события, и угрозой национальной безопасности. Каким образом СМИ могут ей угрожать? — удивился депутат. — Только тем, что рассказывают правду, доводят информацию до своих слушателей? Не этой ли риторикой прикрываются англичане и американцы, защищая права своих пропагандистских источников, как «Радио свободы» и другие. Именно этим они руководствуются, пропагандируя свои издания по всему миру. В то же время Россия даже не может получить право на обычную информацию. Что же такого ценного обсуждают на заседаниях парламента Великобритании, что должно быть скрыто от независимых СМИ?»

Кроме того, по мнению Виталия Милонова, адекватный диалог с такими общественными структурами Лондона абсолютно бесперспективен, поскольку в королевстве всегда найдут способ, как бездоказательно обвинить Россию в других «нарушениях».

«Даже маленькая попытка симметричного реагирования на обвинения Лондона вызовет новый всплеск недоумения и обвинения РФ в нарушении прав человека. Те же самые действия Великобритании по отношении к Москве являются, по их мнению, защитой демократии. Спорить с Лондоном бесполезно — это все равно, что спорить в Интернете с проплаченным «троллем», у которого ты всегда окажешься неправ. Разговор с таким лицами в Лондоне деструктивен. В Британии очень жив дух таблоидов, любимые издания англичан именно они, вот подобная стилистика перекочевала в заявление общественных организаций», — заключил депутат.

Отметим, это уже не первое заявление Лондона о якобы российском влиянии на внутренние дела Соединенного Королевства. Ранее Великобритания присоединилась к обвинениям Нидерландов в том, что будто российские военные пытались взломать информационный сервис ОЗХО, и публиковались даже заявления, согласно которым именно «российские хакеры» стали причиной Brexit.