«Ростелеком» с ноября повысил тарифы на Интернет

Москва, 6 ноября. Крупнейший российский оператор «Ростелеком» с 1 ноября повысил тарифы на домашний интернет.

Ожидается, что вслед за «Ростелекомом» цены повысят и другие российские компании. Многие операторы уже объявили о готовности повысить стоимость услуг в конце 2018-начале 2019 года.

Представители «Ростелекома» объяснили рост цен увеличением налога на добавленную стоимость, которое произойдет с 2019 года, ослаблением рубля и пакетом Яровой, который обязывает всех операторов хранить переписку и разговоры пользователей полгода. Все это, по словам сотрудников компании, привело к росту себестоимости услуг и, как следствие, к росту тарифов. В среднем стоимость интернета вырастет на 20-30 рублей, пишет газета «Ведомости».

Напомним, что пакет Яровой был принят в июле 2016 года. Они обязывают интернет-операторов хранить звонки и переписку абонентов в течение шести месяцев. Целью законопроекта является помощь спецслужбам в борьбе с терроризмом.