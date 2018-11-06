Москва, 6 ноября. Киев опасается повторения так называемого крымско-донбасского сценария в Закарпатье. По мнению украинских политиков, ряд территорий в регионе могут отделиться и перейти к Венгрии.

В то же время во властных структурах Украины из-за денежных вливаний со стороны Будапешта появились лоббисты «венгерского мира». Украинские СМИ объяснили, почему Киев опасается, что «венгерский мир» разделит страну.

В сепаратизме жителей Береговского, Мукачевского, Виноградовского и Ужгородского районов – этнических венгров – украинские СМИ, деятели политики и культуры начали обвинять после того, как Венгрия начала выдавать гражданам Украины свои паспорта. При этом финансирование Будапешта Киевским властям на руку.

Благодаря ему пенсии этнических венгров в Закарпатье в 4,5 раза больше, чем пенсии, которые платит своим гражданам Киев. Кроме того, значительно выше зарплаты закарпатских учителей, которые преподают в венгерских школах или на венгерском языке, и стипендии студентов Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци в Берегово. Также Венгрия спонсирует бизнес, медицину, благотворительные фонды и другие социальные объекты.

Как пишет интернет-издание «Вести.ua», с одной стороны, отношения Украины и Венгрии обострились из-за той поддержки, которую Будапешт оказывает своим соотечественникам в Закарпатье, с другой – в украинской власти есть и лоббисты «венгерского мира».

«Одной рукой Киев борется с сепаратизмом закарпатских венгров, а другой — участвует в его разогревании, распределяя венгерские деньги», — говорится в материале.

В то же время местные жители уверены, что проблему закарпатского сепаратизма обостряют намеренно. С прогнозами Киева о возможном отделении Закарпатья от Украины они не согласны.

«Если что-то такое начнется, то начнут делить шкуру неубитого медведя и русины, как раз таки которые крайне радикально настроены против Украины, и румыны, и чехи с поляками», — пояснил преподаватель украинской школы в Берегово.

Проживающие в Закарпатье этнические венгры украинских властей критикуют. По словам владельца магазина Иштвана Добои, вся инфраструктура появилась в Закарпатье еще в 1990-е годы благодаря Венгрии, а за постсоветский период Киев не построила в регионе ни поликлиник, ни школ, ни садиков, ни дорог. В то же время возможность вооруженного конфликта венгры также отрицают.

Комментируя получение жителями Закарпатской области венгерских паспортов, глава региона Геннадий Москаль подчеркнул, что ничего криминального в этом не видит. По его мнению, ответственность за то, что вопрос не был урегулирован, должны понести украинский парламент и МИД страны.

«Сотни тысяч украинцев за последние пару десятков лет получили гражданство других стран», — добавил Москаль.

При этом, по мнению экспертов, в преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся весной 2019 года, обострять ситуацию в Закарпатье не станут. Как считает политолог Андрей Золотарев, из финансовых вливаний Будапешта украинские чиновники попытаются извлечь выгоду.

«Естественно, власть не будет стоять в стороне, если пахнет деньгами», — подчеркнул он.

Как неоднократно отмечали специалисты, в настоящее время обстановка в Закарпатье усложняется из-за новых законов Киева, которые ущемляют права национальных меньшинств. В частности, осенью прошлого года на Украине был принят новый закон об образовании, который запретил преподавание в школах после пятого класса на всех языках, кроме украинского. Из-за сложившейся ситуации многие этнические венгры приняли решение уехать из Закарпатья.

Мировое сообщество раскритиковало новый украинский закон «Об образовании». Венецианская комиссия назвала его дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Как подчеркивала Москва, полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Внутриукраинский конфликт в Донбассе начался четыре года назад после того, как Донецкая и Луганская народные республики, не приняв госпереворота на Украине, объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, гражданская война в Донбассе продолжается, из республик регулярно приходят сообщения о новых обстрелах со стороны ВСУ.