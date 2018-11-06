Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Игры на публику: в Киеве раскрыли цель отставки Луценко

50
0 Оставить комментарий

Игры на публику: украинский политолог объяснил заявление Луценко об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку. Свое намерение он объяснил недостаточно тщательным расследованием дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — сообщил о своем желании Луценко во время выступления в Верховной раде.

В конце июля в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой, все это время пострадавшая находилась в госпитале в тяжелом состоянии. В минувшее воскресенье она скончалась. Генпрокурор отметил, что обещал Гандзюк найти виновных в инциденте, однако пока этого сделать не удалось.

Игры на публику: украинский политолог объяснил заявление Луценко об отставке

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что поступок Луценко нельзя назвать проявлением милосердия или жестом доброй воли, наоборот, он озаботился о том, что избежать наказания за собственный произвол.

«Чего меньше всего ожидают, так это жеста доброй воли со стороны таких личностей, как он. Вряд ли отставка как-то повлияет на ситуацию в правоохранительных органах. Луценко говорит, что обстановка тяжелая, но его заслуга в этом одна из наиболее серьезных, ведь правоохранительная система фактически вся уничтожена», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН назвал решение Юрия Луценко демонстративным процессом, который не связан с реальной обстановкой на Украине.

«Политические процессы, ничего не имеющие общего с правосудием для того, чтобы он якобы сейчас подал в отставку, которые ничем не закончатся. Это просто игры на публику, не более того.

Если он даже и уйдет в отставку, это было бы правильным с его точки зрения, чтобы уйти от ответственности, потому что он успел наворотить за время пребывания на посту. Давайте дождемся решения парламента.

Эти люди когда-нибудь понесут ответственность в любом случае и за все, что сделали с Украиной и народом», — добавил эксперт.

Игры на публику: украинский политолог объяснил заявление Луценко об отставке

Юрия Луценко назначали на должность Генерального прокурора 12 мая 2016 года. Тогда 264 члена Верховной рады поддержали его назначение. Примечательно, что ранее был принят закон о Генеральной прокуратуре, согласно которому кандидат на пост прокурора не обязательно может иметь высшее юридическое образование: куда важнее стаж работы в сфере права и высокие морально-деловые качества.

Неоднократно предполагалось, что закон приняли исключительно ради назначения Луценко, который по образованию является инженером электронной техники.

Ранее издание iReactor сообщало, как в Крыму отнеслись к отставке Юрия Луценко. Как говорит сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков, у него не вызывало сомнений, что Луценко находился не на своем месте.

Автор: Ксения Ослопова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.