Игры на публику: в Киеве раскрыли цель отставки Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку. Свое намерение он объяснил недостаточно тщательным расследованием дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — сообщил о своем желании Луценко во время выступления в Верховной раде.

В конце июля в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой, все это время пострадавшая находилась в госпитале в тяжелом состоянии. В минувшее воскресенье она скончалась. Генпрокурор отметил, что обещал Гандзюк найти виновных в инциденте, однако пока этого сделать не удалось.

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что поступок Луценко нельзя назвать проявлением милосердия или жестом доброй воли, наоборот, он озаботился о том, что избежать наказания за собственный произвол.

«Чего меньше всего ожидают, так это жеста доброй воли со стороны таких личностей, как он. Вряд ли отставка как-то повлияет на ситуацию в правоохранительных органах. Луценко говорит, что обстановка тяжелая, но его заслуга в этом одна из наиболее серьезных, ведь правоохранительная система фактически вся уничтожена», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН назвал решение Юрия Луценко демонстративным процессом, который не связан с реальной обстановкой на Украине.

«Политические процессы, ничего не имеющие общего с правосудием для того, чтобы он якобы сейчас подал в отставку, которые ничем не закончатся. Это просто игры на публику, не более того.

Если он даже и уйдет в отставку, это было бы правильным с его точки зрения, чтобы уйти от ответственности, потому что он успел наворотить за время пребывания на посту. Давайте дождемся решения парламента. Эти люди когда-нибудь понесут ответственность в любом случае и за все, что сделали с Украиной и народом», — добавил эксперт.

Юрия Луценко назначали на должность Генерального прокурора 12 мая 2016 года. Тогда 264 члена Верховной рады поддержали его назначение. Примечательно, что ранее был принят закон о Генеральной прокуратуре, согласно которому кандидат на пост прокурора не обязательно может иметь высшее юридическое образование: куда важнее стаж работы в сфере права и высокие морально-деловые качества.

Неоднократно предполагалось, что закон приняли исключительно ради назначения Луценко, который по образованию является инженером электронной техники.

Ранее издание iReactor сообщало, как в Крыму отнеслись к отставке Юрия Луценко. Как говорит сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков, у него не вызывало сомнений, что Луценко находился не на своем месте.