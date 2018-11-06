Глава Апшеронского района подал в отставку после масштабного наводнения на Кубани
Краснодар, 6 ноября. Глава Апшеронского района Краснодарского края Роман Герман ушел в отставку. Как сообщили в краевой администрации, он покинул пост по рекомендации губернатора региона Вениамина Кондратьева из-за несоответствующей организации работы во время масштабного наводнения на Кубани.
Герман написал заявление о досрочном уходе с поста по собственному желанию.
«Депутаты совета поддержали его решение», — сообщили в администрации края в комментарии РИА Новости.
Нового главу региона определят по результатам конкурса, который должен состояться 9 января. Сейчас исполнять обязанности руководителя районной администрации будет Андрей Клищенко.
5 ноября следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Апшеронского района. По предварительной версии, чиновники знали о риске ЧС, но не приняли необходимых мер.
В результате масштабного наводнения в Апшеронском и Туапсинском районе Краснодарского края, а также в городе Сочи пострадали около 2,5 тысяч человек. Жертвами разгула стихии стали шесть человек. В регионе началась выплата компенсаций пострадавшим.