Глава Апшеронского района подал в отставку после масштабного наводнения на Кубани

Краснодар, 6 ноября. Глава Апшеронского района Краснодарского края Роман Герман ушел в отставку. Как сообщили в краевой администрации, он покинул пост по рекомендации губернатора региона Вениамина Кондратьева из-за несоответствующей организации работы во время масштабного наводнения на Кубани.

Герман написал заявление о досрочном уходе с поста по собственному желанию.

«Депутаты совета поддержали его решение», — сообщили в администрации края в комментарии РИА Новости.

Нового главу региона определят по результатам конкурса, который должен состояться 9 января. Сейчас исполнять обязанности руководителя районной администрации будет Андрей Клищенко.

5 ноября следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Апшеронского района. По предварительной версии, чиновники знали о риске ЧС, но не приняли необходимых мер.

В результате масштабного наводнения в Апшеронском и Туапсинском районе Краснодарского края, а также в городе Сочи пострадали около 2,5 тысяч человек. Жертвами разгула стихии стали шесть человек. В регионе началась выплата компенсаций пострадавшим.