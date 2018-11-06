Эксперт объяснил, почему Черчесов, Карпин и Жардим отказались возглавить «Спартак»

Москва, 6 ноября. Эксперт объяснил, почему российские специалисты Станислав Черчесов, Валерий Карпин и белорусский тренер Олег Кононов отказались возглавить столичный «Спартак».

По словам колумниста «360» Ильи Казакова, Карпин лучше остальных понимал, как быстро и неожиданно в новейшей истории «Спартака» руководство клуба расстается с главными тренерами.

«Так было и с Черчесовым, и с самим Карпиным. И не только с ними, при том что клуб в большинстве случаев угадывал с кандидатами — взять тех же Унаи Эмери и Микаэля Лаудрупа», — напомнил журналист.

Казаков отметил, что Карпин, по неподтвержденной информации, выдвинул в ответ на предложение прийти в стан красно-белых свои условия, речь идет о защищенном договоре и определенной сумме на трансферную кампанию.

По мнению журналиста, почти такие же требования выдвинул и экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим.

Кононов смотрел на переговоры несколько по-другому, потому что в отличие от указанных специалистов не мог сказать «Спартаку» то же, что и российские тренеры.

«И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны», — заявил Казаков.

Что касается Черчесова, то нынешний наставник национальной команды сосредоточен на работе в сборной РФ, которую готовит к европейскому первенству 2020 года.