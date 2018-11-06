Госдума РФ надеется, что визит главы КНДР состоится до конца года

Москва, 6 ноября. В Государственной думе надеются, что визит главы КНДР Ким Чен Ына состоится до конца текущего года, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий констатировал, что в настоящее время визит лидера Северной Кореи в Москву прорабатывается. Однако парламентарий отметил, что говорить о конкретных сроках этого мероприятия пока рано.

«Работа такая ведется, — пояснил глава думского комитета. — Будем надеяться, что до конца года визит состоится».

Слуцкий обратил внимание, что Россия придает большое значение процессу урегулирования кризиса на Корейском полуострове. Он констатировал, что Москва готова развивать диалог по этому вопросу на всех уровнях, в том числе парламентском.

Ранее в Южной Корее сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию с официальным визитом в ноябре.