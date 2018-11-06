Киев, 6 октября. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в квартиру одного из организаторов митинга в честь 75-летия освобождения Киева, главы Института правовой политики и социальной защиты Украины Елены Бережной.

«Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца — генерала Николая Ватутина», — написала она в Facebook.

Бережная подчеркнула, что не планирует впускать сотрудников ведомства до прихода адвоката и призвала всех киевлян отдать долг памяти ветеранам и возложить цветы к памятнику Ватутина.

Известно, что сотрудники СБУ также пришли с обысками в офис юриста и бывшего заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой.

Во вторник, 6 ноября, в украинской столице запланированы мероприятия по случаю памятной даты, в рамках которых украинцы возложат цветы к могиле генерала Ватутина и Вечному огню в Парке Вечной Славы. На этом месте позднее запланирован митинг.

Руководители партии «Оппозиционный блок» и представители ветеранских организаций уже почтили память освободителей Киева. По словам одного из лидеров партии, депутата парламента Украины и вице-премьера оппозиционного правительства Натальи Королевской, украинцы будут хранить в сердце память о подвиге героев. Она также поблагодарила ветеранов за вклад в мирное будущее.

Герой СССР Ватутин, возглавляя советские войска, освободил в 1943 году столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 году он погиб от рук националистов в Ровенской области.