Возможность встречи Путина и Трампа на G20 оценил эксперт

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп «гарантированно» окажутся вместе на саммите G20 в Аргентине. В ходе парижской встречи лидеры стран могут обсудить проведение полноформатной встречи на предстоящем саммите, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Гарантированно они вместе окажутся действительно в Аргентине на «двадцатке», поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить именно об этой возможности», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда президенты РФ и США смогут пообщаться — на G20 или после саммита в Аргентине.

Прорыва ждать не стоит

Независимый политический аналитик и публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что опыт предыдущих встреч Путина и Трампа, к сожалению, говорит, что «какого-либо значимого прорыва ждать не стоит». В последние месяцы Вашингтон демонстрирует отсутствие желания договариваться по каким-либо темам.

«Без сомнения, США продолжат противостоять реализации проекта «Северного потока — 2», стабилизация на Украине Вашингтону тоже не нужна. Довольно странно было бы ждать отказа от намерений разорвать договор о РСМД. Впрочем, в том, что касается гонки вооружений, остается хрупкая надежда на то, что здравый смысл все же возобладает», — пояснил Юрий Голубь.

В то же время, заметил эксперт, «встреча, безусловно, необходима». В последнее время второстепенные американские чиновники допускают крайне опасные агрессивные высказывания о ракетных атаках территории России и других возможных радикальных шагах. Участились перехваты самолетов. В этих условиях «важна хотя бы небольшая разрядка, которая бы снизила градус конфликта».

«Даже если встреча не принесет существенных результатов, вряд ли это будет воспринято, как провал российской стороны. Трамп прочно зарекомендовал себя как неконструктивный в международных вопросах политик и очередная неудача очень естественно впишется в его одиозный образ», — заключил Юрий Голубь.

Ранее поступала информация, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Париже, однако позже стало известно, что они пообщаются там лишь «на ногах», сообщает Infox.ru. В свою очередь Дональд Трамп подчеркнул, что у него еще будут возможности пообщаться с президентом России в будущем.