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Россия

Госдума ввела ответственность за вовлечение детей в несанкционированные акции

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Госдума ввела ответственность за вовлечение детей в несанкционированные акции

Москва, 6 ноября. Госдума России в первом чтении одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции. Согласно тексту документа, поправки вводят штрафы и обязательные работы для людей, привлекших несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях.

Это могут быть собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. При этом рассмотрение дел о таких нарушениях будет проводиться судьями. Протоколы об административном правонарушении будут составляться полицейскими.

В Госдуме предложили штрафовать за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста на суммы от 30 тысяч до 500 тысяч рублей. Другой вид возможного наказания: обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток. Согласно законопроекту, компаниям-организаторам будет грозить денежный штраф а размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Госдума ввела ответственность за вовлечение детей в несанкционированные акции

 

Автор: Алия Садыкова
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