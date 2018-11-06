Инаугурация президента Камеруна Поля Бийя пройдет 6 ноября

Москва, 6 ноября. В столице Камеруна Яунде 6 ноября состоится церемония инаугурации президента Поля Бийя. Об этом сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

85-летний Поль Бийя будет возглавлять Камерун еще семь лет. Он победил на выборах в прошлом месяце. Политик набрал 71,28% голосов. Кандидаты от оппозиционных партий отвергли результаты выборов. Наблюдатели от Африканского союза не отметили на выборах серьезных нарушений.

В связи с инаугурацией в стране введены повышенные меры безопасности, ограничено движение транспорта.

Как сообщает Regnum, Бийя является самый старым президентом в Африке. Он руководит страной на протяжении 36 лет, семь президентских сроков.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия рассчитывает, что прошедшие в Камеруне выборы будут способствовать устойчивому политическому и социально-экономическому развитию в африканской стране.