Мажора на Gelandewagen Шамсуарова обвинили в изнасиловании

Москва, 6 ноября. Сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вновь оказался в центре скандала после того, как его обвинили в изнасиловании. С заявлением в полицию обратилась студентка одного из московских вузов.

По словам девушки, молодой человек совершил над ней сексуальное насилие в доме на площади Победы в Москве. Данный адрес совпадает с адресом места жительства Шамсуарова. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, дело уже передано в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру.

Напомним, что Руслан Шамсуаров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2016 году он с друзьями устроил гонку с преследующей их полицией на Gelandewagen. Прокуратура требовала для нарушителей реальные сроки наказания, однако суд в итоге ограничился исправительными работами и конфискацией дорогого внедорожника.