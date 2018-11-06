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Политика

Эрдоган заявил, что санкции США против Ирана нарушают баланс в мире

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Эрдоган заявил, что санкции США против Ирана нарушают баланс в мире

Анкара, 6 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американские санкции против Ирана направлены на то, чтобы нарушить баланс в мире.

Эрдоган в эфире телеканала NTV раскритиковал санкции США против Ирана. Он констатировал, что это неправильное решение Вашингтона.

«Мы не подчинимся подобным санкциям», — объявил глава Турции.

«Этот шаг направлен на то, чтобы нарушить баланс в мире», — убежден Эрдоган.

Эрдоган заявил, что санкции США против Ирана нарушают баланс в мире

По его мнению, американские санкции «противоречат нормам международного права». Президент Турции подчеркнул, что его страна не желает «жить в империалистическом мире». Эрдоган напомнил, что Анкара закупает у соседнего Ирана 10 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, США вышли из совместного всеобъемлющего плана действий по так называемой ядерной программе Ирана. Накануне, 5 ноября, вступил в силу полный пакет санкций США против Тегерана.

Автор: Катрина Иванова
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