Голосование на промежуточных выборах началось в США

Вашингтон, 6 ноября. Голосование на промежуточных выборах началось на северо-востоке Соединенных Штатов. Первые избирательные участки уже открылись в штатах Вермонт и Нью-Йорк.

На выборах досрочно проголосовали более 30 миллионов американских граждан, при этом всего в голосовании сможет принять участие рекордно большое количество избирателей – более 100 миллионов, передает телекомпания NBC. Такой показатель был зафиксирован на президентских выборах 1986 и 2000 годов.

Главная интрига нынешних выборов состоит в том, получится ли у Демократической партии США перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей Конгресса, где соотношение сейчас составляет 236 против 193, еще шесть мест вакантны.

Первые предварительные итоги голосования в штатах на северо-востоке страны ожидаются около 02.00 по московскому времени 7 ноября.

Стоит отметить, что промежуточные выборы чрезвычайно важны для американского истеблишмента. Если большинство мест в Палате представителей вновь получат демократы, они смогут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле следят за ходом выборов в США, однако предполагать, наступит ли большая ясность в российско-американских отношениях после голосования, пока рано.