Стали известны подробности спасения девочки в бассейне в Подмосковье

Москва, 6 ноября. Девятилетний Родион Калинин спас пятилетнюю девочку в бассейне парк-отеля «Дракино» в Московской области. Ребенок остался без присмотра взрослых и чуть не утонул.

По словам матери юного спасателя Елены, Родион отлично плавает, поскольку обычно проводит летние каникулы в Крыму.

«В какой-то момент мы увидели девочку, которая держалась за бортик бассейна и то погружалась с головой, то выныривала. Это выглядело, как будто ребенок просто играет», — уточнила женщина.

Позже девятилетний мальчик спас девочку, но не смог поднять ее на бортик — на помощь пришли взрослые, но к тому моменту ребенок не дышал, пишет «Ридус».

Елена отметила, что девочка была вся синяя, поэтому все испугались, что она мертва.

«Подбежал супруг Дмитрий и друг Андрей, они начали оказывать ей первую помощь — положили на колено, сделали искусственное дыхание. Она пришла в себя, начала дышать», — рассказала подробности спасения женщина.

Мать Родиона также сообщила, что работники спа-центра не принимали участия в спасении.

В результате выяснилось, что пятилетняя девочка пришла в бассейн вместе со своей тетей, у которой на руках был новорожденный ребенок. Он громко плакал, и, видимо, женщина отошла, чтобы его успокоить.