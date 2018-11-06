Досрочное голосование на выборах главы началось в ДНР | 6 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Госдума России надеется, что визит главы КНДР состоится до конца года В Госдуме России надеются, что визит главы КНДР Ким Чен Ына состоится до конца текущего года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что в настоящее время визит лидера Северной Кореи в Москву прорабатывается. Однако говорить о конкретных сроках этого мероприятия пока рано. «Работа такая ведется, – пояснил глава думского комитета. – Будем надеяться, что до конца года визит состоится». Слуцкий обратил внимание, что Россия придает большое значение процессу урегулирования кризиса на Корейском полуострове. Он констатировал, что Москва готова развивать диалог по этому вопросу на всех уровнях, в том числе парламентском. Ранее в Южной Корее сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию с официальным визитом в ноябре.

Досрочное голосование на выборах главы ДНР началось в республике Сегодня в Донецке досрочно прошли выборы главы и депутатов ДНР для тех избирателей, которые по уважительным причинам не смогут посетить свой избирательный участок. Речь идет, в том числе о военнослужащих, которые несут службу и не могут покинуть воинские части, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова. Процедура досрочного голосования продлится до 10 ноября. Выборы главы и депутатов народного совета ДНР состоятся 11 ноября. Напомним, внеочередные выборы главы республики были назначены в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа. Власти республики признали произошедшее терактом.

Израиль угрожает ударом по С-300 в Сирии Министр охраны окружающий среды Израиля заявил о том, что израильские вооруженные силы готовы уничтожить зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Россией в Сирию, в том случае если они атакуют военные самолеты ВВС Израиля в его воздушном пространстве. Он также выразил надежду на то, что при такой ситуации на момент удара в местах базирования комплексов не будет российских военных специалистов. Напомним, глава Минобороны нашей страны Сергей Шойгу заявил о начале поставок С-300 в Сирию после того, как во второй половине сентября над Средиземным морем был сбит российский самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных, находившихся на борту. Известно, что причиной стали действия авиации Израиля, истребители которой «прикрылись» российским Ил-20 от ударов сирийских ПВО.