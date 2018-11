Американский журналист рассказал, как США менялись в худшую сторону

Никто из нас не совершенен, и Америка, безусловно, никогда не была идеальной нацией. Но мы еще не видели такого упадка общества, который наблюдаем сегодня.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Майкла Снайдера 12 Examples That Show That America Is Far More Messed Up Than When You Were A Kid (12 проблем США, которые показывают, что страна находится в худшем состоянии, чем когда вы были ребенком), опубликованной порталом End of the american dream.

Ниже приведены 12 проблем страны, показывающих, что Америка находится в худшем состоянии, чем когда вы были ребенком:

Фастфуд Когда я был молод, фастфуд был чем-то, что люди ели лишь иногда и ради удовольствия. Сегодня же более трети жителей страны сделали это своим образом жизни. Американский роман с фастфудом продолжается, причем каждый третий взрослый человек ест фастфуд каждый день. Об этом свидетельствует новый отчет Центра США по контролю и профилактике заболеваний. Согласно отчету, 37% опрошенных совершеннолетних сказали, что они ели фастфуд хотя бы один раз за последние 24 часа. Неудивительно, что показатели ожирения находятся на столь высоком уровне, и растет распространенность диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Опиаты убивают американцев Употребление наркотиков сегодня является основной причиной смерти американцев до 50 лет. Это худший опиоидный кризис за всю нашу историю. Американцы теперь более склонны умирать от передозировки наркотиков, чем от автомобильных аварий или огнестрельного оружия. В период между 2012 и 2016 годами в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо было зарегистрировано 18 000 смертей, связанных со злоупотреблением опиоидами.

Кокаин ломает жизни Мы часто вспоминаем 1970-е и 1980-е годы как время, когда употребление кокаина в Америке полностью вышло из-под контроля, но правда в том, что эта проблема стоит гораздо острее сегодня. Смертность от кокаина достигла рекордного уровня, так как наркотик стал все более популярным, а внимание медиков и должностных лиц здравоохранения сконцентрировано на опиоидной эпидемии. За последние 12 месяцев 14 205 американцев умерли от передозировки кокаина, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

Метамфетамин до добра не доведет Конечно же, применение метамфетамина продолжает оставаться серьезнейшей проблемой. Совсем недавно во Флориде женщина была арестована за то, что она оставила на жаре в машине двух маленьких детей, а на переднем сидении был мешок с метамфетамином. Годовалая девочка и 7-летний мальчик были спасены органами опеки.

Торговля детьми Говоря о дисконтных ритейлерах, очень необычный случай недавно произошел в магазине Wal-Mart. 81-летний мужчина, увидев 8-летнюю девочку, которая ему понравилась, предложил ее матери продать дочь за 200 000 долларов.

Детский «бойцовский клуб» Совсем недавно выяснилось, что в детском саду в штате Миссури был организован «бойцовский клуб», и воспитатели призывали малышей драться друг с другом. Одна испуганная мать подала в суд на детский сад после того, как два воспитателя устроили массовую драку между воспитанниками. Видеозапись боя, сделанная воспитанником на iPad в декабре 2016 года, показывает, как дети колотят друг друга, а другие плачут, лежа на земле.

Сексуальное насилие стало нормой Обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, похоже, стали нормой. В Массачусетсе футбольный тренер обвиняется в изнасиловании многочисленных молодых мальчиков и записи своих преступлений на видео. Раньше это было бы крупным скандалом, но в наши дни такие вещи случаются столь часто, что крупные новостные агентства США даже не сообщили об этом.

Массовые драки Есть еще одна вещь, которая случается так часто, что уже не вызывает удивления, — массовые драки. Совсем недавно драка с участием «200 школьников» произошла в Филадельфии, но в очередной раз ее почти полностью проигнорировали СМИ.

Тотальная политкорректность Но, если вы действительно хотите привлечь внимание СМИ, просто сделайте или скажите что-то «неполиткорректное», и сразу же найдется кто-то, чьи чувства вы оскорбили. Недавно Kleenex были вынуждены дать своим салфеткам «Mansize» («Мужской размер») новое название, потому что старое считалось «сексистским». Теперь салфетки будут называться «Extra Large» («Экстра большие»).

Массовые расстрелы В молодости я ни разу не слышал о массовых расстрелах. Теперь они происходят так часто, что за ними сложно уследить. Около недели назад массовая стрельба произошла на вечеринке в честь Хэллоуина в южной Калифорнии, но лишь некоторые СМИ осветили событие. Местные официальные лица сказали, что семь человек были застрелены в воскресенье вечером в ночном клубе в Южной Калифорнии. Если бы что-то подобное произошло 40 лет назад, это было бы главной новостью на протяжении нескольких недель.

Тако с человечиной Если бы вы попали в аварию, и вам бы пришлось ампутировать ногу, что бы вы сделали с этой ногой? Ну, один парень решил, что он заберет ее домой и сделает из нее тако, чтобы накормить своих друзей. Парень по прозвищу Шайни (он предпочитает оставаться анонимным), попал в ужасную аварию. Автомобиль врезался в его мотоцикл, и врачи в больнице сразу сказали, что им придется ампутировать его ногу. Парень не расстроился и задал врачам вопрос: «Могу ли я забрать ногу?». В воскресенье, 10 июля 2016 года, через три недели после аварии, Шайни пригласил 10 своих друзей на поздний завтрак. Они ели тако, слоеные пирожные, шоколадный торт и пили лимонад. Чем была необычна эта трапеза? Главным блюдом были тако, сделанные из разорванной человеческой конечности.

Некомпетентность правительства Конечно, такой список был бы неполным без примера некомпетентности американского правительства. Неназванный сотрудник Геологической службы США использовал правительственный компьютер для посещения около 9 000 сайтов для взрослых. Многие из запрещенных страниц содержали вирусы и другое вредоносное ПО, которое, в конечном итоге, было загружено на компьютер сотрудника и использовалось для проникновения в сеть Геологической службы. Следствие установило, что сотрудник сохранял большую часть порнографического материала на свой диск USB и мобильный телефон на базе Android, хотя, согласно протоколам службы, подключать личные устройства к рабочему компьютеру запрещено.

В США сегодня творится полный беспорядок, и когда люди говорят, что они хотят «снова сделать Америку великой», они действительно признают, что Америка утратила былое величие и нуждается в восстановлении.