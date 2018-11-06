Тайна исповеди: Киев заставляет украинцев массово проходить проверки на «детекторе лжи»

Правительство Украины одобрило инициативу ряда местных политических партий и общественных движений о введении обязательного тестирования на полиграфе соискателей работы и службы в бюджетной сфере. С 1 ноября обязательную проверку так называемым «детектором лжи» уже прошли более 200 тысяч украинских преподавателей, военных, чиновников и даже воспитателей детских садов. На очереди художники, музыканты, писатели и актеры. Независимые эксперты в этой связи заявляют о вопиющем нарушении Конституции страны. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях на брифинге в Киеве замначальника отдела по борьбе с коррупцией министерства обороны Украины Станислав Коношук был вынужден констатировать крайне неприятный для его ведомства факт. Согласно официальным данным, более 17% военнослужащих, включая представителей МО, получили отрицательную характеристику при проверке на полиграфе. Иными словами — попытались обмануть «детектор лжи». Причем упомянутые «защитники Родины» в большинстве своем «засыпались» на, казалось бы, простых вопросах, включая целесообразность проведения АТО в Донбассе и доверие к нынешнему президенту Петру Порошенко. Ответив «да» на оба эти обращения, опрашиваемые попросту соврали. Еще около 30% армейцев от прохождения соответствующего тестирования отказались — их дальнейшая карьера оказалась под новым вопросом.

Не менее драматичная ситуация снискала учителей.

«Я была одновременно удивлена и раздосадована, когда меня, педагога с двадцатилетним стажем, заставили отвечать на глупые вопросы, включая: «Думали ли вы об интиме с отдельно взятым учеником?» и «Что бы вы предпочли — «вышиванку» или вечернее платье?» — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН киевлянка Ольга Владимировна, ставшая невольной жертвой «нововведения». — Я сказала проверяющему, что считаю такое отношение к себе оскорбительным. В итоге мне посоветовали искать работу в другой школе».

В ряде украинских регионов «детектор лжи» активно внедряют и социальные службы. Так, например, в Черниговской области местному жителю, претендовавшему на получение субсидии для оплаты услуг ЖКХ, было предложено «ответить детектору», не работал ли потенциальный субсидиант за рубежом и не имеет ли он какого-либо дополнительного заработка. Машина показала, что соискатель солгал — в выплатах ему было отказано.

«Применение полиграфа в вышеперечисленных случаях было незаконным, — сказал в комментарии ФАН юрист Руслан Павлюк. — Несмотря на то, что украинский кабинет министров допустил возможность подобных проверок, они обязаны проводиться исключительно с письменного согласия того же соискателя должности или человека, желающего сохранить за собой должность. Если «экзамен» на «детекторе лжи» был не сдан, и на этом основании гражданин потерял или не получил работу, он имеет право обжаловать эти действия в судебном порядке. Нужно помнить, что процедура ответа на вопросы в рамках «детектора лжи» сродни исповеди, и если ее детали станут достоянием общественности, организаторов процесса можно привлечь к уголовной ответственности».

Впрочем, отстаивать свою правоту в этом случае отважатся явно немногие.

«Не так давно у нас [на Украине] были прецеденты, когда правоохранительные органы проверяли таким образом лиц, подозреваемых в государственной измене, — сказала корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Сейчас же активисты националистических организаций предлагают устроить «тестирование» всем без исключения украинским гражданам. Начнут, например, с певцов и актеров, гастролирующих в Российской Федерации, продолжат журналистами, а завершат заробитчанами». Самое страшное заключается в том, что противостоять напору этих «организаций» теперь уже не может ни правительство, ни местные власти. Говорить о «тайне исповеди» здесь бессмысленно: травле будут подвергнуты сотни тысяч людей».

Тем временем, украинские проправительственные СМИ распространили информацию о том, что министр обороны Украины Степан Полторак «с успехом выдержал испытание полиграфом». Примеру министра якобы уже готовы последовать многие его коллеги. Петр Порошенко «исповедоваться» «детектору лжи» отказался.