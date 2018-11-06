Названа дата приезда президента Молдавии в Россию

Кишинев, 6 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Россию в конце ноября, чтобы встретится с соотечественниками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Встречи с работающими в России гражданами Молдавии пройдут 24 и 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.

«В рамках бесед представлю обширный отчет о политической и экономической ситуации в стране, расскажу о своих достижениях на протяжении мандата», — сообщил Додон.

Он также пообещал рассказать о результатах сотрудничества между Россией и Молдавией.

В Россию на заработки из Молдавии приехали более полумиллиона человек. Ранее, президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон договорились об «амнистии» 180 тысяч граждан Молдавии, которые работают в России и имеют нарушения российского законодательства.