Журналистка с телеканала Порошенко оказалась фашисткой

Киев, 6 ноября. Украинская журналистка Наталья Коцкович, которая работает на принадлежащем президенту страны Петру Порошенко Пятом канале, оказалась сторонницей фашистских идей. На это указал украинский блогер Анатолий Шарий.

Он обратил внимание на фотографии с аккаунтов девушки в Facebok и «ВКонтакте», на которых она вскидывает руку в нацистском приветствии. Кроме «зигующих» фотографий на ее странице оказалось множество других снимков, имеющих прямое отношение к ультраправым радикальным течениям. Так, например, в одном из постов Коцкович выложила фотографию военных лет, на которой украинки идут строем под знаменем СС. Пост был посвящен поздравлению с годовщиной создания дивизии СС «Галичина», куда входили украинский националисты, согласившиеся сотрудничать с фашистами.

«На Пятом канале работает девушка, которая постит себя с зигами. Это не хорошо и не плохо, это просто констатация факта. В Украине это уже абсолютно нормально», — отметил Шарий.

Отметим, что сама Коцкович не стала объяснять наличие на своих страницах нацистских материалов. Вместо этого она обрушилась с критикой на блогера, назвав его «кремлевским подхалимом». Позже она удалила эту запись.