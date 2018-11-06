Автомобиль диппредставительства Греции попал в аварию в Киеве

Киев, 6 ноября. Автомобиль с дипломатическими номерами представительства Греции в Киеве попал в аварию прошедшей ночью, сообщили в патрульной полиции столицы Украины.

В городской полиции подтвердили факт аварии. Как уточняется, ДТП произошло около трех часов ночи по московскому времени на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

Автомобиль Mercedes, предварительно, с дипломатическими номерами представительства Греции столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. Как отметили в патрульной полиции Киева, виновником аварии, скорее всего, является водитель Volkswagen, который нарушил правила дорожного движения. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее сообщалось, что крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уярском районе Красноярского края. В аварии погибли три человека.