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Генпрокурор Украины подаст в отставку

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Генпрокурор Украины подаст в отставку

Киев, 6 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку. Об этом он сообщил во время своего выступления в Верховной раде Украины, передает «112 Украина».

Отмечается, что Луценко напишет заявление на увольнение из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины», — заявил украинский генпрокурор.

Луценко призвал Раду рассмотреть вопрос об его отставке в течение этой недели.

Напомним, неизвестный облил активистку концентрированной серной кислотой. Чиновница получила ожоги примерно 40% тела, врачи сделали ей несколько операций. Гандзюк скончалась 4 ноября. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, задержаны шесть подозреваемых. Ранее Луценко заявил, что следствие по делу Гандзюк завершится в скором времени.

Автор: Дарья Смолина
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