Под антииранские санкции США попали затонувший танкер и закрывшийся банк

Тегеран, 6 ноября. Американские власти включили в иранский санкционный список затонувший у берегов Китая танкер, а также банк, закрывшийся шесть лет назад. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

«США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и судна, которое затонуло в прошлом году», — написал Зариф в Twitter.

Он подчеркнул, что гибель судна широко освещалась на иранском телевидении.

Как сообщает телеканал Press TV, речь идет о танкере Sanchi. Судно столкнулось с сухогрузом CF Crystal около восточного побережья Китая в январе 2018. Также Зариф говорил о банке Tat Bank, который закрылся в 2012 году.

Ранее США вышли из ядерного соглашения по иранской ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. 5 ноября санкционный список США пополнился 700 лицами, самолетами, кораблями и организациями Ирана. Вашингтон утверждает, что Тегеран спонсирует терроризм.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США делает временные исключения из нефтяных санкций Италии, Греции, Японии, Китаю, Индии, Южной Корее, Тайваню и Турции.