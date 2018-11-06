Дамаск, 6 ноября. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад обсудил с делегацией из России выполнение договоренностей по Идлибу. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Встреча сирийского лидера с представителями России прошла 4 ноября. Асад принял спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замминистра иностранных дел Сергея Вершинина, а также других членов российской делегации, в том числе из Минобороны РФ.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на выполнение положений заключенного в Сочи 17 сентября меморандума по Идлибу при продолжении решительной борьбы с террористами», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была достигнута договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористические группировки срывают выполнение этапов соглашения и задерживают вывод из региона своих формирований. Отмечалось, что полномасштабное функционирование зоны может начаться в первых числах ноября.

Во время четырехсторонней встречи по Сирии, которая прошла в Стамбуле 27 октября, лидеры Турции, Франции, России и Германии приветствовали соглашение по Идлибу, а также отметили прогресс в процессе демилитаризации.