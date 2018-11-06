Москва, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин призвал разработать новую стратегию для торговли военной техникой. Об этом он заявил в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

По словам российского лидера, на сегодняшний день условия торговли военными технологиями меняются, поэтому международному сообществу необходимо выработать новые правила, которые бы регулировали данный процесс.

«Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу​​​», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Турция и Индия согласились приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций. США уже пригрозили Анкаре, являющейся членом НАТО, «серьезными последствиями» за покупку российского вооружения.