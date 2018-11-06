Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин призвал разработать новую стратегию для торговли военной техникой

44
0 Оставить комментарий

 

Путин призвал разработать новую стратегию для торговли военной техникой

Москва, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин призвал разработать новую стратегию для торговли военной техникой. Об этом он заявил в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

По словам российского лидера, на сегодняшний день условия торговли военными технологиями меняются, поэтому международному сообществу необходимо выработать новые правила, которые бы регулировали данный процесс.

«Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу​​​», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Турция и Индия согласились приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций. США уже пригрозили Анкаре, являющейся членом НАТО, «серьезными последствиями» за покупку российского вооружения.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.