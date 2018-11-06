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Эксперт объяснила механизм действия новой системы обращения с отходами в России

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Эксперт объяснила механизм действия новой системы обращения с отходами в России

Москва, 6 ноября. В 2019 году россияне столкнутся с новой системой обращения с мусорными отходами. Ключевая роль в новом механизме будет отведена региональным операторам, пишет руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.

Согласно постановлениям правительства №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» и №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», россияне могут поручить управляющим компаниям и ТСЖ право заключить договор на обращение с отходами с региональным оператором и выбрать форму коммерческого учета образовавшихся отходов.

Эксперт объяснила механизм действия новой системы обращения с отходами в России

Формат «по нормативу накопления» предусматривает собой фиксированную плату за вывоз мусора. Формат «по количеству и размеру контейнеров» предполагает только плату за то количество отходов, которое региональный оператор вывезет с контейнерной площадки.

«Эти объемы разделят на всех жителей многоквартирного дома и умножат на тариф», — пишет Гаркуша на сайте издания Infox.Ru.

При этом тариф не будет зависеть от количества людей, прописанных в квартире, или площади жилья. По словам эксперта, значение будет иметь лишь общее количество отходов, выброшенных в контейнер.

Автор: Регина Пак
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